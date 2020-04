Sixième sens : Rickie Lee Jones, Franck Nicolas, Fidel Fourneyron, Ray Bryant and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Ce soir, grâce à notre sixième sens, nous saurons nous repérer dans la jungle, nous comprendrons les enfants, nous danserons avec les loups, nous soufflerons dans les conques offertes par la mer, et nous rendrons fous, jaloux, ceux qui ne sont pas comme nous.

[première diffusion le 15 juin 2018]

Programmation musicale

Rickie Lee Jones - Dat Dere

Album Pop Pop

Geffen

Bobby Timmons - Pretty Memory

Album Easy Does it

Riverside

Kent Schneider - The Church is Within Us, Oh Lord

Album That's What Friends Are For

Jazzman

Ray Bryant - Brother This ‘N’ Sister That

Album Lonesome Traveler

Cadet

Don Pullen - Sixth Sense

Album The sixth Sense

Black saint

Darondo - The Wolf

Compilation Listen To My Song : The Music City Sessions

Omnivore

Fidel Fourneyron - Loup

Album Animal

ONJ records

Steve Turre - Morning

Album Rhythm Within

Antilles

Franck Nicolas - La savane

Album Jazz Bèlè Philosophy 8 - Martinique

Emanaprod

Michel Alibo - Fou, jaloux

Album Digital Zandoli 2

Heavently Sweetness