Serpents droits devant : Stella Chiweshe, Kurt Elling, Kermit Ruffins, Charles Mingus and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Ce soir dans Banzzaï, les serpents sifflent... Sont-ils dangereux ? Nous le saurons en les regardant droit dans les yeux.

Programmation musicale

Oscar Brown Jr. - The Snake (Oscar Brown Jr.)

Album Tells It Like It Is

Oscar Brown (voix)

Columbia

Mal Waldron - Snake Out (Mal Waldron)

Album Hard Talk

Manfred Schoof (cornet), Steve Lacy (saxophone soprano), Mal Waldron (piano), Isla Eckinger (basse), Alle Blairman (batterie)

Enja

Orlando Julius, The Heliocentrics - Love Thy Neighbour (Orlando Juluis Ekemode)

Album Jaieye Afro

Orlando Julius (saxophone ténor), Malcolm Catto (batterie, percussions), Jake Ferguson (basses), Adrian Owusu (guitare), Jack Yglesias (congas), Ollie Parfitt (orgue), Jason Yarde (saxophone baryton), Matt Roberts (trompette), Abdul Raheem (trombone), Phil Dawson (guitare)

Strut

Llloyd Clifton Miller - Njonja Mirah and Yona

Album Oriental Jazz

Lloyd Miller, Press Keys (piano), Jo Marcune (batterie)

East-West Records

Wolfer Brederode - Olive Tree (Wolfert Brederode)

Album Black Ice

Wolfert Brederode (piano), Gulli Gudmundsson (contrebasse), Jasper van Hulten (batterie)

ECM

Kurt Elling, Danilo Perez - Song of the Rio Grande (for Oscar and Valeria Martinez - Ramirez) (Claus Ogerman, Kurt Elling)

Album Secrets are the Best Stories

Kurt Elling (voix), Danilo Pérez (piano, Fender), Clark Sommers (basse), Chico Pinheiro (guitare)

Edition Records

Stella Chiweshe - Huvhimi (Stella Chiweshe)

Album Talking Mbira : Spirits of Liberation

Chinembiri Chidodo (voix), Maruva Chikwatari (hosho), Stella Chiweshe (batterie, maracas mbira, shaker, voix), Gilson Mangoma (voix), Gordon Mapika (batterie), Samson Mirazi (marimba, choeurs), Houzam Mustapha (batterie), Sabah Habas Mustapha (basse), Leonard Ngwenya (marimba soprano, choeurs), Ephraim Saturday (guitare)

Piranha

Kermit Ruffins - Skokiaan (Tom Glazer, August Msarurgwa)

Album Live at Vaughan’s

Kermit Ruffins (trompette, voix), Corey Henry (trombone), Roderick Paulin (saxophone), Kevin Morris (basse électrique), Richard Knox (claviers), Derrick Freeman (batterie, choeurs), Percy Williams (batterie, choeurs), Dirty Rice (washboard)

Basin Street Records

Charles Mingus - Big Alice (Don Pullen)

Album Mingus Moves

Charles Mingus (contrebasse), Ronald Hampton (trompette, tambourin), George Adams (saxophone ténor), Don Pullen (piano), Dannie Richmond (batterie)

Atlantic