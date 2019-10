Semaine anglaise : le label Gondwana - Dwight Trible, GoGo Penguin, Portico Quartet and more

Semaine anglaise dans Banzzaï, avec l'actualité du jazz UK, par le prisme des labels. Ce soir, le label Gondwana, label de Manchester emmené par le trompettiste Matthew Halsall, tourné vers le spiritual jazz comme vers l'électro.

Programmation musicale

Matthew Halsall, Gondwana Orchestra - When the World was One

Album When the World Was One

GoGo Penguin - Hopopono

Album V2.0

Phil France - Bells

Album Circle

Mammal Hands - Quiet Fire

Album Floa

Dwight Trible, Matthew Halsall - What the World Needs Now is Love

Album Inspirations

Noya Rao - This Time

Album Icaros

John Ellis - Unidentical Twins

Album Evolution : Seeds and Streams

Allysha Joy - Know Your Power

Album Acadie : Raw

STUFF. - Strata

Album Old Dreams New Planets

Portico Quartet - Endless

Album Art in the Age of Automation

Caoilfhionn Rose - Unravelled

Album Awaken

