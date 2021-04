See See Rider : Ma Rainey, Xavier Desandre Navarre, Donald Byrd, Terry Pollard and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Ce soir, on se baladera dans l'ombre de Ma Rainey, reine du Blues libre et engagée, qui jamais ne cessera de briller.

Programmation musicale

Ernestine Anderson - See See Rider (Ma Rainey, Lena Arant)

Ernestine Anderson (chant), Clark Terry (trompette), Ernie Royal (trompette), Yusef Lateef (flûte, saxophone), Tate Huston (saxophone baryton), Frank Rehak (trombone), Mac Ceppos (violon),Kenny Burrell (guitare), Hank Jones (piano), Art Davis (contrebasse), Charlie Persip (batterie), Willie Rodriguez (percussion)

Album My Kinda Swing

Mercury

Ma Rainey - Prove It On Me Blues (Ma Rainey)

Ma Rainey (chant), and Her Tubjug Washboard Band : Herman Brown (Kazoo, Washboard), Martell Pettiford (banjo), Carl Reid (jug)

Enregistré en 1928

Hank Mobley - The Dip (Hank Mobley)

Hank Mobley (saxophone ténor), Lee Morgan (trompette), Harold Mabern Jr (piano), Larry Ridley (contrebasse) Billy Higgins (batterie)

Album Dippin’

Blue Note

Memphis Minnie - Ma Rainey (Lizzie Douglas)

Memphis Minnie (chant, guitare), Little Son Joe (guitare)

Enregistréen 1940

Charles Lloyd - Dismal Swamp (Charles Lloyd)

Charles Lloyd (flûte alto), Bill Frisell (guitare), Greg Leisz (steel guitare), Reuben Rogers (basse), Eric Harland (batterie)Album Tone Poem

Blue Note

Bill Frisell - We Shall Overcome (Traditionnel)

Bil Frisell (guitare électrique), Thomas Morgan (basse), Rudy Royston (batterie)

Album Valentine

Blue Note

Moodymann - Sloppy Cosmic (Fukadelic)

Moodymann

Album Moodymann

KDG

Terry Pollard - Nutty Notes (Terry Gibbs)

Terry Gibbs (vibraphone), Herman Wright (contrebasse), Niels Dahlander (batterie)

Album A Detroit Jazz Legend

Fresh Sound

Xavier DesandreNavarre - Belly Button (Xavier Desandre Navarre)

Stéphane Guillaume (saxophones), Emil Spanyi (piano) Stéphane Kerecki (contrebasse), Xavier Desandre Navarre (batterie, percussions)

Album In-Pulse 2

Cristal

Donald Byrd - See See Rider (Ma Rainey)

Donald Byrd (trompette), Jimmy Heath (saxophone ténor), Kenny Bureell (guitare), Bob Cranshaw (contrebasse), Grady Tate (batterie), The Donald Byrd Singers

Album Up With Donald Byrd

Verve