See and Don’t See : Somi, Xavier Belin, Matthew Halsall, King Curtis, Ali Chukwumah and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Il y a ce qu'on voit, et ce qu'on ne voit pas. Autrement dit, pas besoin de voir les notes pour qu'elles nous touchent en plein coeur...

Programmation musicale

Marie “Queenie” Lyons -See And Don’t See (Rose Marie McCoy)

Album Soul Fever

Deluxe (réédition 2008 Vampisoul)

KING CURTIS -Memphis Soul Stew - live (Curtis Ousley)

King Curtis (Saxophone), Cornell Dupree (Electric guitare), Jerry Jemmott (basse), Billy Preston (orgue Hammond B-3), Truman Thomas (piano électrique), Bernard Purdie (batterie), Pancho Morales (Congas), Les Memphis Horns : Wayne Jackson (trompette), Roger Hopps (trompette), Jack Hale (trombone), Andrew Love (saxophone ténor), Jimmy Mitchell (saxophone baryton)

Album Live at Fillmore West Atco

Greg Foat -Nikinakinu (Greg Foat)

Trevor Walker (Trompette, cornet), Art Themen (Saxophones ténor et soprano), Rob Mach (Saxophone ténor), Dave Bitelli (Saxophones ténor et baryton), Warren Hampshire (Guitare, percussions), Greg Foat (Fender Rhodes, carillon, vibraphone, claviers) Philip Achille (Contrebasse, basse électrique) Moses Boyd (Batterie) Eric Young (Congas, percussions)

Album Symphonie Pacifique

Strut

Matthew Halsall -It’s What We Do (Matthew Halsall)

Matthew Halsall (trompette), Nat Birchall (saxophone), Rachael Gladwin (harpe), Adam Fairhall (piano), Gavin Barras (contrebasse), Gaz Hughes (batterie)

Album Color Yes

Gondwana

Bobby Hutcherson -The Creators (Herbie Lewis)

Harold Land (saxophone ténor), Bobby Hutcherson (vibraphone), Stanley Cowell (piano), Wally Richardson (guitare), Herbie Lewis (basse), Joe Chambers (batterie), Candido Camero (congas), Gene McDaniels (choeurs), Christine Spencer (choeurs), Eileen Gilbert (choeurs), Maeretha Stewarts (choeurs),

Album Now! Blue Note

Xavier Belin -Bagay cho (Xavier Belin)

Xavier Belin (piano), Alexis Valet (vibraphone), Elvin Bironien (basse), Tilo Bertholo (batterie)

Album Pitakpi

Déluge

Ali Chukwumah, His Peace Makers International -Henrietta (Ali Chukwumah)

Album Nigeria 70, Sweet Times: Afro-Funk, Highlife & Juju

1970s Lagos, 2011, Strut

Somi -Two Dollar Day (Somi, Cobhahms Asuquo)

Somi (chant, choeurs), Teru Dodo (piano) Michael Olatuja (basse), Liberty Ellman (guitare), Otis Brown III (batterie), Cobhams Asuquo (batterie), percussions), Alicia Olatuja (choeurs)

Album The Lagos Music Salon

Okeh