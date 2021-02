Se sentir bien : Gato Barbieri, Blossom Dearie, Tony Paeleman, Sonny Stitt and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Ce soir on se sent bien. C'est bête, hein ? Ben non, pas tant que ça. Ca se mérite une chanson !

Programmation musicale

Blossom Dearie - Feeling Good Being Me (Blossom Dearie)

Album The Lost Sessions From the Netherlands (The Lost Recordings) Live

Blossom Dearie (voix, piano), The Metropole Orchestra

Fondamenta

Rufus Harley - Feeling Good (Leslie Bricusse, Anthony Newley)

Album Scotch and Soul

Rufus Harley (cornemuse), Oliver Collins (piano), James Glenn (contrebasse), Billy Abner (batterie), Robert Gosset (congas)

Atlantic

Gato Barbieri - Encuentros (Gato Barbieri)

Album Chapter One : Latin America

Gato Barbieri (saxophone ténor), Raul Mercado (quena), Amadeo Monges (harpe indienne), Ricardo Lew (guitare électrique), QUelo Palacios (guitare), Isoca Fumero (charango), Antonio Pantoja (erkencho), Adalberto Cevasco (Fender basse), Domingo Cura (bombo indio), Pocho Lapouble (batterie), Jorge Padin (percussions), El Zurdo Roizner (percussions)

Impulse !

Jaime Torres, Minino Garay, Magic Malik - La Humilde (Cachilo Diaz)

Album Altiplano

Jaime Torres (charango), Minino Garay (cajon, percussions, bombo), Gustavo Beytelmann (piano)

Accords Croisés

Menagerie - Hymn of the Turning Stone (Lance Ferguson)

Album Many Worlds

Lance Ferguson (guitare, choeurs), Phillip Noy (saxophone), Ross Irwin (trompette), Mark Fitzgibbon (piano), Ben Hanlon (basse), Daniel Farrugia (batterie), Fallon Williams (choeurs), Christin Deralas (choeurs)

Freestyle Records

Harvey Sutherland, Nubya Garcia - Amethyst (Harvey Sutherland)

EP Amethyst

Nubya Garcia (saxophone ténor), Harvey Sutherland (claviers), Kahlil Memphis (batterie), Michael Shrimping (contrebasse)

Clarity Recordings

Tony Paeleman - A Dance (Tony Paeleman)

Album The Fuse

Tony Paeleman (Rhodes, claviers), Julien Herné (basse), Stéphane Huchard (batterie)

Shed Music

Sonny Stitt - Please Don’t Talk About Me When I’m Gone (Sam Stept, Sidney Clare)

Album Now !

Sonny Stitt (saxophone), Hank Jones (piano), Al L ucas (contrebasse), Osie Johnson (batterie)

Impulse !

Saun and Starr - Sunshine (You’re Blowin’ My Cool) (Bosco Mann)

Album Look Closer

Saundra Williams (voix), Starr Duncan Lowe (voix), The Dap-Kings : Joseph Crispiano (guitare), Cochema Gastelum (saxophone baryton), Binky Griptite (guitare), Dave Guy (trompette), Bosco Mann (basse), Homer Steinweiss (batterie), Neal Sugarman (saxophone ténor), Fernando Velez (percussions), Victor Axelrod (piano), The Dapettes (choeurs)

Daptone