Sconsolato : Mamani Keita, Omri Mor, Otis Redding, Mark Murphy and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Ce soir, Mark Murphy est inconsolable. Pour lui redonner le sourire, Chip Wickham l'emmènera se balader, Lionel Hampton et Otis Redding lui jetteront des sorts, et Sahib Shihab lui offrira une petite valse. Tout n'est peut être pas perdu... c'est Banzzaï.

[1ère diffusion : 17 avril 2018]

Programmation musicale

Mark Murphy - Sconsolato

Album Midnight Mood

SABA

Sahib Shihab - Waltz For Seth

Album Summer Dawn

Argo

Mammal Hands - Quiet Fire

Album Floa

Gondwana Records

Chip Wickham - Barrio 71

Single de 2018

Lovemonk

Lionel Hampton - Trick Or Treat

Album You Better Know It !!

Impulse !

Otis Redding - Trick or Treat

Album Remember Me (22 Previously Unissued Tracks)

Stax

Freddie Hubbard - Osie Mae

Album Hub Cap

Blue Note

Omri Mor - Sica

Album It’s About Time ! Naïve

Theo Bleckmann - Take my Life

Album Elegy ECM

Arat Kilo, Mamami Keita, Mike Ladd - Toulo

Album Visions of Selam

Accords Croisés