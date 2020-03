Say it With a Kiss : Zara McFarlane, Olivier Bogé, Idris Muhammad, Artie Shaw and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Il y a plusieurs manière de communiquer. Avec les mots, comme Ray Charles. Avec les instruments, comme J.R. Monterose ou Wynton Kelly. Avec la chaleur de la danse, comme Zara McFarlane ou Idris Muhammad. Avec l'énergie qui brise les tabous, comme Ernest Ranglin. Sinon, comme Artie Shaw et Helen Forrest, on peut choisir de tout dire... avec un baiser !

[première diffusion le 21 décembre 2017]

Programmation musicale

Ray Charles -What’d I Say - Part I and 2

Album Pure Genius : The Complete Atlantic Recordings 1952-1959 Atlantic

J.R. Monterose- Ka-Link

Album J. R. Monterose Blue Note

Artie Shaw, Helen Forrest -Say It With a Kiss

Single de 1943 Shellac

Wynton Kelly -Willow Weep For Me

Album Kelly Blue Riverside

Harold Mabern -The Gigolo

Album To Love and Be Loved Smoke Sessions Records

Zara McFarlane -In Between Worlds

Album Arise Brownswood

Ernest Ranglin, Monty Alexander -Taboo

Album Monty Alexander Ernest Ranglin MPS

Olivier Bogé -As Saprk Hits the Shadows

Album When Ghots Were Young Jazz and People

Idris Muhammad -Say What

Album Turn This Mutha Out Kudu

Magnus Lindgren, Eric Bibb -Good Stuff

Album Stockholm Underground ACT