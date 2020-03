Sad Little Girl : Frøy Aagre, Sidney Bechet, Romain Pilon, Francis Bebey and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Ce soir, une petite fille triste rôde dans l'émission. Avec l'aide de Les McCann, de Francis Bebey, de Cal Tjader, nous allons tenter de comprendre sa peine et pourquoi pas, plus tard, d'accrocher à nouveau un sourire sur son visage...

[première diffusion le 12 juin 2018]

Programmation musicale

Les McCann - Sad Little Girl

Album Talkin' Verve

Verve

Cal Tjader - Que Tristeza

Album Milestones of a Legend / CD 10

Intense Media

Francis Bebey - Sanza Tristesse

Album Psychedelic Sanza

Born Bad

The Polyversal Souls, Hailu Mergia - Sad Nile

Album Invisible Joy

Philophon

Frøy Aagre - Steam Train

Album Cycle of Silence

ACT

Mississippi John Hurt - My Creole Belle

Album Live

Vanguard

John Stowell, Dave Liebman - Creole Blues

Album Petite fleur : the Music of Sidney Bechet

Origin

Sidney Bechet - Frankie and Johnny

Album BD Music Presents Sidney Bechet

BD Music

Hank Mobley - Soul Station

Album Blue Station

Blue Note

Durand Jones and the Indications - Put a Smile on Your Face

Single de 2018

Colemine

Romain Pilon, Seamus Blake- Bibou

Album Copper

Jazz and People

Pascal Comelade, Pierre Bastien, Jac Berrocal, Jaki Liebezeit - Rock’n’Roll Station

Album The Oblique Sessions

Les Disques du Soleil