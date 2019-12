Roulez, dansez : Céline Bonacina, Daniel Zimmermann, Wayne Shorter, Cab Calloway and more

Notre vaisseau jazz tangue dangereusement du côté du rock ce soir... Les notes roulent, les accords courent, et nous.. on danse !

Programmation musicale

Joe Williams, Count Basie - Roll’Em Pete

Album Count Basie Swings, Joe Williams Sings

Clef

Elvin Jones - Someone’s Rocking My Jazzboat

Album Loose & Juicy

Vanguard

Daniel Zimmermann - Summer in Barrancoueu

Album Dichotomies

Label Bleu

Céline Bonacina - Still Running

Album Fly Fly

Cristal

Henri Texier Transatlantik Quartet - Bitter Homes and Gardens

Album Izlaz

Label Bleu

Michel Petrucciani - Thinking Of Wayne

Album Music

Blue Note

Wayne Shorter - Pay As You Go

Album The Vee Jay Years

Affinity

Jaco Pastorius - John and Mary

Album Word of Mouth

Warner

Ike Quebec - Heavy Soul

Album Heavy Soul

Blue Note

Cab Calloway, Ike Quebec - Foo a Little Ballyhoo

Album Live at the New Cafe Zanzibar

Magnetic