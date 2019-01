La playlist jazz de Nathalie Piolé : Robin McKelle, Baptiste Trotignon, Jamie Cullum, Fred Williams and more

Ce soir dans Banzzaï, on rêve d'un monde sans début ni fin. On rêve d'éternité et de continuité. Est-ce possible ? Les musiciens, en tout cas, ont essayé...

Programmation musicale

Louis Armstrong, The Mills Brothers - The Song Is Ended

Album The Mills Brothers : The Decca Singles Vol 2 Decca

Clifford Brown, Gigi Gryce - No Start, No End

Album Jazz Time Paris Vol 11

Vogue

Bill Hardman Quintet - Capers

Album Saying Something

Savoy

Robin McKelle - Fairytale Ending

Album Soul Flower

Sony

Jamie Cullum - Shape of You

Album The Song Society Playlist

Universal

Mammal Hands - Becoming

EP Becoming

Gondwana

Baptiste Trotignon, Mark Turner - Only One

Album Dusk is a Quiet Place

Naïve

Fred Williams - Tell Her

Single de 1969

Solo Records

Django Reinhardt, Quintette du Hot Club de France - Coucou

Album The Complete Django Reinhardt And Quintet Of The Hot Club Of France Swing/HMV Sessions

Mosaic

Mulo Francel - Mocca Swing - Quartet Version

Album Mocca Swing

ACT