Rendez-vous au Ghana : Aretha Franklin, Daniel Erdmann, Max Roach, Dr. John and more

Ce soir, on suit les traces de Max Roach, parti au Ghana en 1974 pour rencontrer le batteur Kofi Ganhaba. On suit aussi celles de Jackie McLean, des Polyversal Souls, de Pat Thomas, tous connectés au Ghana. En chemin, il y aura peut être des surprises...

Programmation musicale

Aretha Franklin - It’s So Heartbreakin

Album The Electrifying Aretha Franklin / Laughing On the Outside

American Beat

Horace Parlan - Happy Frame Of Mind

Album Happy Frame of Mind

Blue Note

The Polyversal Souls, Sir Frank Karikari - Odo Adye Gye Me

Single de 2019

Philophon

Jackie McLean - Appointment in Ghana

Album Jackie's Bag

Blue Note

Pat Thomas, Kwashibu Area Band - Onfa Nkosi Hwee

Album Obiaa !

Strut

Guy Warren, Red Saunders Orchestra - J.A.I.S.I. (Jazz As I See It)

Album Africa Speaks, America Answers

Trunk

Guy Warren, Red Saunders Orchestra - The High Life

Album Africa Speaks, America Answers

Trunk

Dr. John, the Night Trippers - Danse Kalinda Ba Doom

Album Gris-gris

Atco

Les McCann - Benjamin

Album Much Les

Atlantic

Daniel Erdmann’s Velvet Revolution - Give the Soul Some Rest

Album Won’t Put No Flag Out

BMC

Max Roach - Let Thy People Go

Album Lift Every Voice and Sing

Atlantic

Les conversations entreMax Roach et Kofi Ghanabaau Ghana en 1974, un article (en anglais) de Kwasi Ampene.