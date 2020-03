The Snake : Mary Lou Williams, Max Roach, Erik Truffaz, Omri Mor and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Ce soir, les serpents sifflent sur nos têtes. Ils piquent, ils dansent, ils inspirent, ils se battent... et leur venin file directement dans nos oreilles. Douce morsure que celle de la musique... c'est Banzzaï.

[Première diffusion : 28 mai 2018]

Programmation musicale

Oscar Brown Jr - The Snake

Album Tells It Like It Is

Columbia

Max Roach - The Profit

Album It’s Time

Impulse !

Andrew Hill - Le serpent Qui Danse

Album Andrew !!!

Blue Note

Rosa Henderson, James P Johnson - Black Snake Moan

Album Classic James P Johnson sessions (1921 - 1943)

Mosaic

Marc Sarrazy, Laurent Rochelle - Funeral Bues

Album Chansons pour l’oreille gauche

Linoleum

Kenny Dorham - Whistle Stop

Album Whistle Stop

Blue Note

Erik Truffaz (ft Ed Harcourt) - Snake Charmer Man

Album Arkhangelsk

Blue Note

Eddie Harris - Bad Luck is All I Have

Album Bad Luck is All I Have

Atlantic

Omri Mor - Tears

Album It’s About Time

Naive

Mary Lou Williams - Whistle Blues

Album Mary Lou Williams in Chronology - 1945-1947

Complete Jazz Series