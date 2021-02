Radio Ghetto : Marlena Shaw, Alain Jean-Marie, Bobby Hutcherson, Har-You Percussion Group and more

Har-You Percussion Group

Welcome to the Party

Nick Kirksey. : compositeur, Roger 'Montego Joe' Sanders, Nick Kirksey (piano), Dennis Taitt (guitare), John Moody (basse), Myles Matthews (timbales, bongos), Billy King (congas), Gordon 'Spider' Jones (timbales), Antonio Santa Cruz (cloches de vache, choeurs), Sam Turner (timbales, congas)