Quand l’amour est parti : Cécile McLorin Salvant, Magic Malik, Archie Shepp, Wynton Marsalis and more

Que fait-on quand l'amour est parti ? On subit les matins ? On pense à la chimie disparue ? On lui supplie de passer la nuit ensemble ? Ou on le traite de ''Sweet Potato" ?

Programmation musicale

Cécile McLorin Salvant - Ever Since The One I Love’s Been Gone

Album The Window

Mack Avenue

Buddy Johnson - Hey Sweet Potato

Album The Walk'Em Rythm Band

EPM

Wynton Marsalis - Black Codes

Album Black Codes (From the Underground)

Columbia

Charles Earland - Spend the Night With Me

Album Coming to You Live

CBS

Magic Malik - Fee-Fi-Fo-Fum

Album Jazz Association

Jazz&People

Art Blakey & The Jazz Messengers, Wynton Marsalis - Soulful Mr. Timmons

Album Live At Bubba's Jazz Restaurant

Kingdom Jazz

Bobby Rydell - Chemistry

Album Bobby Sings / Bobby Swings

Cameo

McCoy Tyner - She’s Leaving Home

Album (I Got No Kick Against) Modern Jazz

GRP

Archie Shepp - Le Matin Des Noire

Album New Thing at Newport

Impulse !