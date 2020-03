Psychedelic Friday : Kimiko Kasai, Christian Brun, Iiro Rantala, Horace Silver and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Ce soir, on barbote dans les années 70 avec Boogaloo Joe Jones et le dernier Avishai Cohen. On rend des hommages à des lady groovy, avec Eddie Jefferson, Horace Silver et Mark Giuliana. On danse sur Stevie Wonder, on valse avec Carmen McRae, on respire de l'air frais avec Christian Brun... On vibrera tout azimut, dans ce Banzzaï du vendredi !

[première diffusion le 08 décembre 2017]

Programmation musicale

Eddie Jefferson - Psychedelic Sally

Single de 1968

Prestige

Horace Silver - Jungle Juice

Album Serenade to a Soul Sister

Blue Note

Carmen McRae - Just A Little Lovin’

Album Just A Little Lovin’

Atlantic

Mark Guiliana Jazz Quartet - Our Lady

Album Jersey

Motéma

Avishai Cohen - My Lady

Album 1970

Sony

Boogaloo Joe Jones - Right On

Album Right On Brother

Prestige

Christian Brun, Alex Tassel - A Breath of Fresh Air

Album Melodicity

Wee See Music

Iiro Rantala, Ulf Wakenius - Sir Duke

Album Good Stuff

ACT

Kimiko Kasai, Herbie Hancock - As

Album Butterfly

Sony

Cedar Walton Trio - Ironclad

Album Live At Yoshi's

Monarch