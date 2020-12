Promenade à l’infini : Sun Ra, Gaël Horellou, Joshua Redman, Olivier Ker Ourio and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Ce soir dans Banzzaï, on cherche les amours enfuis, on navigue vers les îles amies, bref, on se promène à l'infini. C'est parti !

Programmation musicale

The Ray-O-Vacs - My Baby’s Gone (BB King, Jules Taub)

Single de 1951

Lester Harris (voix)

Decca

Miles Davis, The Lighthouse All Stars - Infinity Promenade (Shorty Rogers)

Album At Last !

Miles Davis (trompette), Rolf Ericson (trompette), Bud Shank (saxophone alto), Bob Cooper (saxophone ténor), Lorraine Geller (piano), Howard Rumsey (contrebasse), Max Roach (batterie)

Contemporary

Little Walter - Up the Line (Walter Jacobs, Willie Dixon)

Single de 1963

Little Walter Jacobs (voix, harmonica), Buddy Guy (guitare), Lafayette Leake (piano), Billy Emerson (orgue), Jarrett Gibson (saxophone baryton), Jack Myers (basse), Al Duncan (batterie)

Checker

Olivier Ker Ourio - Kossassa (Olivier Ker Ourio)

Album Singular Insularity

Olivier Ker Ourio (harmonica), Grégory Privat (Fender Rhodes), Gino Chantoiseau (basse), Arnaud Dolmen (batterie), Inor Sotolongo (percussions), Bastien Picot (voix)

Bonsaï

Gaël Horellou - Saint Leu (Gaël Horellou)

Album Identités

Gaël Horellou (saxophone alto), Nicolas Beualieu (guitare), Florent Gac (orgue), Vincent Philéas (percussions), Emmanuel Féliché (percussions), Jerome Calciné (percussions)

Breakz

Sun Ra & His Blue Universe Arkestra, June Tyson - When The Black Man Ruled This Land (Sun Ra)

Album Universe in Blue

Sun Ra (Intergalactic Space Organ), June Tyson (voix), Marshall Allen (flûte), James Jacson (hautbois), Lex Humphies (batterie, percussions)

El Saturn (rééd 2020, Enterplanetary Koncepts)

Christian Wallumrod Ensemble - Haksong (Christian Wallumrod)

Album Kurzsam and Fulger

Christian Wallumrod (piano), Eivind Lønning (trompette), Espen Reinertsen (saxphone), Tove Törngren (violoncelle), Per Oddvar Johansen (batterie)

Hubro

Joshua Redman, Brad Mehldau, Brian Blade, Christian McBride - Right Back Round Again (Joshua Redman)

Album Round Again

Joshua Redman (saxophone ténor), Brad Mehldau (piano), Christian McBride (contrebasse), Brian Blade (batterie)

Nonesuch

Marc Sarrazy, Laurent Rochelle - Paysage avant pendaison (Marc Sarrazy)

Album Chanson pour l’oreille gauche

Marc Sarrazy (piano), Laurent Rochelle (clarinette basse)

Linoleum