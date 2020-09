Presque l'amour : Lizz Wright, Nat King Cole, Fred Pallem, Aziza Mustafa Zadeh and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Aujourd'hui, notre visage sourit, notre ventre frémit, et nos oreilles dégustent avec bonheur tous les sons de la vie. Et si nous étions en train de tomber amoureux ?

Programmation musicale

Nat King Cole - Almost Like Being in Love (Frederik Loewe, Alan Jay Lerner)

Compilation Incomparable !

Nat King Cole (voix, piano), Nelson Riddle Orchestra

Cristal

Aziza Mustafa Zadeh - Always (Aziza Mustapha Zadeh)

Album Always

Aziza Mustapha Zadeh (piano), John Patitucci (basse), Dave Weckl (batterie)

Columbia

Lakecia Benjamin, Jazzmeia Horn - Central Park West (John Coltrane)

Album Pursuance : The Coltranes

Lakecia Benjamin (saxophone alto), Jazzmeia Horn (voix), Sharp Radway (piano), Chris Rob (orgue), Lonnie Plaxico (basse), Joe Blaxx (batterie)

Ropeadope

Alice Coltrane - Prema - Live (Alice Coltrane)

Album Transfiguration

Alice Coltrane (piano), Noel Pointer (violon), Murray Adler (violon), Sherwyn Hirbod (violon), Michelle Sita Coltrane (violon), Jay Rosen (violon), Pamela Goldsmith (alto), Janice Ford (alto), Ray Kelley (violoncelle), Christina King (viloncelle), John Cabalka (direction)

Warner

Gary Bartz - Ju Ju Man (Gary Bartz)

Album Ju Ju Man

Gary Bartz (saxophone soprano, voix)), Charles Mims (piano), Curtis Robertson (basse), Howard King (batterie)

Catalyst

Brad Mehldau - Don’t Let It Bring You Down (Neil Young)

Album Suite : April 2020

Brad Mehldau (piano)

Nonesuch

Lizz Wright - Old Man (Neil Young)

Album Dreaming Wide Awake

Lizz Wright (voix), Greg Leisz (guitare), Chris Bruce (guitare), Marc Anthony Thompson (harmonica, choeur), Glenn Patscha (claviers, choeurs) David Piltch (basse), Earl Harvin (batterie)

Verve

Gregoire Maret & Romain Collin - Re: Stacks

Album Americana

Gregoire Maret (harmonica), Romain Collin (piano, moog, effets), Bill Frisell (guitare)

ACT

Fred Pallem, Le Sacre du Tympan - Astringent Mouse Trap (Fred Pallem)

Album L’Odyssée Fred Pallem (guitare basse, overdubs), Rémi Sciuto (flûtes, saxophone baryton, saxophone sopranino), Sylvain Bardiau (trompette, bugle), Robinson Khoury (trombone), Christine Roch (saxophone ténor, clarinette basse), Emiliano Turi (batterieà, Guillaume Magne (guitare), Sébastien Palis (orgue), Vincent Taurelle (orgue), Abraham Mansfaroll (congas, bongos)

Train Fantôme

Sergio Mendes & Brasil 66 - For What It’s Worth (Stephen Stills)

Single de 1970

A&M Records