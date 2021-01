Prendre la vague : Ellinoa, Chet Baker, Yoann Loustalot, Ibrahim Ferrer and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Ce soir, nous nous laissons porter par les vagues. Des courants cubains aux ruisseaux Shakespeariens, nous nagerons dans les notes, et nous ne manquerons de rien.

Programmation musicale :

Lena Horne - It HadBetter Be Tonight (Henry Mancini, Johnny Mercer, Franco Migliacci)

Album Lena in Hollywood

Lena Horn (voix), Ray Ellis Orchestra

United Artist

Quincy Jones - Pink Panther Theme (Henri Mancini)

Album Explores The Music Of Henry Mancini

Ernie Royal (trompette), Billy Byers (trombone), Jerome Richardson (saxophone), Zoot Sims (saxophone), Phil Woods (saxophone), Walter Kane (saxophone), Major Holley (contrebasse), Milt Hinton (contrebasse), Osie Johnson (batterie)

Mercury

Sabu Martinez - El Cumbanchero (Rafael Hernandez)

Album Palo Congo

"Sabu" L. Martinez (conga, bongo, voix), Arsenio Rodriguez (guitare, voix), Raul "Caesar" Travieso (conga, voix), Israel Moises "Quique" Travieso (conga), Ray "Mosquito" Romero (conga), Evaristo Baro (contrebasse), Willie Capo (voix), Sarah Baro (voix)

Blue Note

Ibrahim Ferrer - Bruca maniguá (Arsenio Rodríguez)

Album Buena Vista Social Club Presents Ibrahim Ferrer

Ibrahim Ferrer (voix), Rubén González (piano), Buena Vista Social Club

World Circuit

Chet Baker - I’llRemember April (Patricia Johnson, Don Raye, Gene Depaul)

Chet Baker (trompette), Gérard Gustin (piano), James "Jimmy" Bond (contrebasse), Nils-Bertil Dahlander (batterie)

Album Chet in Paris volume 2

EmArcy

Yoann Loustalot - Ama LurGaixoa (Eric Surménian)

Album Slow

Yoann Loustalot (trompette, bugle), Julien Touéry (piano), Eric Surménian (contrebasse), Laurent Paris (percussions)

Bruit Chic

Ellinoa - The Wave (Elliona)

Album The Ballad of Ophelia

Ellinoa (voix), Olive Perrusson (alto, choeurs), Paul Jarret (guitares), Arthur Henn (contrebasse, choeurs), Boris Lamerand (violon), Antoine Delprat (violon), Octavio Angarita (violoncelle)

Music Box Publishing

Sophie Hunger - WalzerFürNiemand (Sophie Hunger)

Album Monday’sGhost

Sophie Hunger (voix, piano), Michael Flury (trombone), Alberto Malo (vibraphone)

Two Gentlemen Records

WigaldBoning – Waltz (Wigald Boning)

Album Compost Jazz Selection Vol. 1 - See the Sun

Wigald Boning (voix, flûte, clarinette, clarinette basse, cor, tuba, glockenspiel), Alexa De Puivert (voix) Martine Rojna (choeurs) Roberto Di Gioia (piano, claviers, guitare, basse, batterie, percussions)

Compost

Brad Mehldau - Waltz For J.B. (Brad Mehldau)

Comilation 10 Years Solo Live

Brad Mehldau (piano)

Nonesuch

Johnny Dyani, Dollar Brand (Abdullah Ibrahim) - Namhanje (traditionel, Abdullah Ibrahim, Johnny Dyani)

Album EchoesFromAfrica

Abdullah Ibrahim (voix, piano), Johnny Dyani (voix, contrebasse)

Enja