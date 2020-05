Pluies : Mahalia Jackson, Alex Stuart, Snarky Puppy, Manuel Rocheman, Woody Shaw and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Ce soir dans Banzzaï les notes feront tomber la pluie. Sortez vos parapluies... et dansez entre les gouttes !

[1ère diffusion : 24 avril 2018]

Programmation musicale

Mahalia Jackson - Didn’t It Rain

Album Gospels, Spirituals and Hymns,

Columbia

Alex Stuart - Pluie Basque

Album Aftermath

Jazz Family

Snarky Puppy, Salif Keita - Soro (Afriki)

Album Family Dinner Volume Two

Decca

Roy Hargrove Big Band - September in The Rain

Album Emergence

Emarcy

Dizzy Gillespie - Umbrella Man

Album Birks' Works

Verve

Woody Shaw - Teotihuacan

Album For Sure !

Columbia

Manuel Rocheman - M.A.S.H.

Album The Touch of Your Lips - Tribute To Bill Evans

Naïve

World’s Experience Orchestra - Rain

Album As Time Flows On

Now-Again Records

Booker Ervin - No Land’s Man

Album Exultation !

Prestige

Jimmie Lunceford and his Orchestra - Rain

Album Jimmie Lunceford and His Orchestra 1934-1935

Classics