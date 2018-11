La playlist jazz de Nathalie Piolé : Natacha Atlas, Serge Gainsbourg, Stéphane Galland, Sons of Kemet and more

Ce soir, dans Banzzaï, les femmes des uns se retrouvent sous le corps des autres. Ce soir les uns trompent, les autres sont trompés... heureusement l'amour renaît toujours de ses cendres.

Programmation musicale

Serge Gainsbourg - La femme des uns sous le corps des autres

Album Du chant à la une !...

Philips

Jimmy Lunceford Orchestra - Cheatin’ on Me

Album Boris Vian - Inédits Radio

INA

Boris Vian - _Cheatin’ On me, commentaire de Boris Via_n

Album Boris Vian - Inédits Radio

INA

Rex Stewart, Duke Ellington Orchestra - Love in my Heart

Album Boris Vian - Inédits Radio

INA

Matthew Halsall, Gondwana Orchestra - When the World Was One

Album When the World Was One

Gondwana Records

Stéphane Galland - The Fuze

Album Stéphane Galland and (the mystery of) Kem

Outhere

Sons of Kemet - Mo’ Wiser

Album Lest We Forget What We Came Here To Do

Naim

Nina Simone - Rags And Old Iron

Album Forbidden Fruit

Colpix

Phil Cohran and Legacy - White Nile

Album African Skies

Captcha

Natacha Atlas - Nile

Album Myriad Road

Mi’ster Productions

Louis Armstrong, Sy Oliver Orchestra - Your Cheatin’ Heart

Album Satchmo Sings

Decca