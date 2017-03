La playlist jazz de Nathalie Piolé : Leyla McCalla, Bumcello, Oscar Pettiford, Charles Mingus and more

A l'occasion de la journée spéciale Mstislav Rostropovitch, on célèbre dans Banzzaï les plus jolis coups d'archets du jazz ! Le violoncelle jazz d'hier, celui d'aujourd'hui. Celui qui caresse, celui qui transperce. Celui d'authentiques violoncellistes ou celui de contrebassistes... qui possèdent, forcément, plusieurs cordes à leur arc. Avec Leyla McCalla, Oscar Pettiford, Vincent Courtois, Vincent Ségal, Lars Danielsson ou Fred Katz, on joue à 1,2,3... Violoncelle ! Dans Banzzaï.

Programmation musicale

Leyla McCalla - Heart of Gold

Album Vari Colored Songs

Dixiefrog

Oscar Pettiford - In a Cello Mood

Album Complete Jazz Series 1951 - 1954

Classics Jazz

Erik Friedlander - The Seducer

Album Rings

SKIPSTONE RECORDS

Bumcello - Jacaranda

Album Al

Tôt ou Tard

Vincent Courtois - So Much Water So Close To Home

Album West

La Buissonne

Nils Landgren - The Moon, the Stars and You

Album The Moon, The Stars And You

ACT

Myriam Alter - Come With Me

Album Where is there

Enja

Chico Hamilton Quintet - My Funny Valentine

Album Pacific jazz II collection

EMI

Ray Brown - Tangerine

Album Jazz Cello

Verve

Charles Mingus - Ysabel’s Table Dance

Album Tijuana Moods

RCA