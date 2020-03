Orgue éternel : Yazz Ahmed, Julien Lourau, Eddy Louiss, Benny Golson and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Ce soir, Pat Bowie demande à son amant de s'enfuir, dans des terres lointaines que nous tenterons de rejoindre, avec l'aide de Jimmy Heath. Lester nous rejoindra dans notre échappée, poursuivi par Benny Golson. Sur le chemin, on entendra de l'orgue de barbarie, et des pianos devenus éternels.

[première diffusion le 04 décembre 2017]

Programmation musicale

Pat Bowie -Get out of Town

Album Out of Sight ! Prestige

Jimmy Heath -Far Away Lands

AlbumThe Gap Sealer Cobblestone

Eddy Louiss -Celestin

Album Sang Mêlé Nocturne

Eumir Deodato-The Crossing

Album The Crossing Expansion

Mulgrew Miller Trio -The Organ Grinder (live)Album Live At Yoshi’s Volume One MaxJazz

Yazz Ahmed -Organ Eternal

Album La Saboteuse Naim Jazz

Ella Fitzgerald and Her Savoy Eight -Organ Grinder’s Swing

Album Complete Jazz Series 1935-1937 Classics

Benny Golson -Lester Left Town

Album Saying Something In+ Out Records

Lester Young, Basie’s Bad Boys -Goin’ To Chicago

Album BD Music and Cabu Presents Lester Young, the Complete Clarinet Works BD Music

Jack Costanzo and his Afro Cuban Band -Melado de Cana

Album Mr Bongo GNP

Julien Lourau, The Groove Retrievers, Melissa Laveaux -Red Sands

Album Julien Lourau and the Groove Retrievers 2Birds1Stone