Orange Colored Sky : Elis Regina, Nat King Cole, Florian Pellissier, Bill Evans and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Ce soir, notre ciel est orangé. Ce soir, tout peut arriver. Un coup de foudre sauvage et inattendu, un départ mouvementé au Brésil, une danse du sabre orientale, des pianos remixés, des pianos purs... et la paix, tout de même, finalement, pendant quelques précieuses minutes.

[première diffusion le 17 mai 2018]

Programmation musicale

Nat King Cole, Stan Kenton Orchestra - Orange Colored Sky

Album Nat King Cole - His Musical Autobiography

Universal

Ray Bryant - The Blue Scimitar

Album Lonesome Traveler

Cadet

Fazer - Fon

Album Mara

Fazer

Florian Pellissier Quintet - Jazz Carnival

Album Bijou Voyou Caillou

Heavently Sweetness

Elis Regina - Ladeira Da Preguiça

Album Samba, jazz et bossa

Universal

Kurt Rosenwinkel - Summer Song

Album Caipi

Sunnyside

Robert Glasper Experiment - Written In Stone, KAYTRANADA remix

Album Robert Glasper X Kaytranada, The ArtScience Remixes

Blue Note

Bill Evans - Gary’s Theme

Album You Must believe In Spring

Warner

Kenny Wheeler - Peace For Five

Album Deer Wan

ECM