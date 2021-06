Nouveau départ : Erika Stucky, Sylvain Luc, Quincy Jones, LaVern Baker and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Que se passe t'il quand le chat part? Les souris dansent, bien sûr!

Programmation musicale

LaVern Baker -After You’re Gone (Turner Layton/Henry Creamer)

LaVern Baker (chant), Buck Clayton (trompette), Paul Quinichette (saxophone ténor), Jerome Richardson(saxophone baryton), Urbie Green (trombone), Danny Baker (guitare), Nat Pierce (piano), Wendell Marshall (contrebasse), Joe Marshall (batterie)

Album LaVern Baker sings Bessie Smith

Atlantic

The Third Wave, George Duke -Cantaloupe Island (Herbie Hancock)

Georgie Ente (chant), Jamie Ente(chant), Jody Ente(chant), Reggie Ente(chant), George Duke (claviers), Stu Martin (batterie)

Album Here and Now

MPS

Hank Mobley -Talk About Gittin’ It (Hank Mobley)

Woody Shaw (trompette), Hank Mobley (saxophone ténor), Eddie Diehl (guitare), Cedar Walton (piano), Mickey Bass (contrebasse), Leroy Williams (batterie)

Album Thinking of Home

Blue Note

Resavoir, Brandee Younger -Takin Flight (Will Miller)

Akenya Seymour (chant, piano, wurlitzer), Wills McKenna (flûte), Will Miller (trompette, piano), Irvin Pierce (saxophone ténor), Macie Stewart (violon), Lane Beckstrom (basse), Peter Manheim (batterie, percussion), Brandee Younger (harpe)

Album Resavoir

International Anthem

Sylvain Luc -Stranger In Moscow (Michael Jackson)

Sylvain Luc (guitares, basse, percussions)

Album Standards

Dreyfus

Erika Stucky -Bad (Michael Jackson, Michael Joe)

Erika Stucky (chant, accordéon, electroniques), Thomas Gansch (trompette), Bertl Mütte (trombone, euphonium), Jon Sass (tuba) Knut Jensen (électroniques), Franz Treichler : (chant, guitare), Lucas Niggli (batterie), Mnozil Brass

Album Princess (Star / Diva / Mother)

Traumton

John Klemmer -Free Soul (John Klemmer)

John Klemmer (saxophone ténor, électroniques), Peter Cosey (guitare), Richard Thompson (orgue), Phil Upchurch (basse), Morris Jennings (batterie)

Album Blowin’ Gold

Cadet Concept

Roy Haynes -Bullfight (Roy Haynes)

Marcus Fiorillo (guitare), Milcho Leviev (piano), Stanley Cowell (piano éléctrique), Bobby Hutcherson (vibraphone), Cecil McBee (basse), Roy Haynes (batterie), Kenneth Nash (percussions)

Album Thank You, Thank You

Galaxy

Emmanuel Borghi -La danse de milo (Emmanuel Borghi)

Emmanuel Borghi (piano),Jean-Philippe Viret (contrebasse), Philippe Soirat (batterie)

Album Secret Beauty

Assai

Quincy Jones -Bright Moon (Jimmy Giuffre)

Buddy Collette (saxophone ténor), Bill Perkins (saxophone ténor), Walter Benton (saxophone ténor), Pepper Adams (saxophone baryton), Carl Perkins (piano), Leroy Vinnegar (contrebasse), Shelly Manne (batterie)

Album Go West, Man!

ABC