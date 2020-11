Never Give Up : Bettye LaVette, Thomas de Pourquery, Karate Boogaloo, Eddie Harris and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Que le ciel soit gris, que nos ordinateurs soient maudits, que nos plaintes soient bleutées, ce soir dans Banzzaï, on ne laissera pas tomber.

Programmation musicale

Son Little - Never Give Up (A.E.L.)

Album Aloha

Son Little (voix, guitare)

Because

Thomas de Pourquery, Supersonic - Enlightenment (Sun Ra)

Album Plays Sun Ra

Thomas de Pourquery (saxophone alto, voix, direction), Arnaud Rollin (claviers, voix), Fabrice Martinez (trompette, voix), Laurent Bardainne (saxophone ténor, voix), Frérérick Galiay (basse), Edward Perraud (batterie, voix), Jeanne Added (voix)

Pucho and The Latin Soul Brothers - Cloud 9 (Norman Whitfield, Barrett Strong)

Album Jungle Fire

Pucho (trimbales), Al Pazant (trompette), Eddie Pazant (saxophone ténor), Seldon Powell (saxophone ténor), Earl Neal Creque (piano électrique), Billy Buttler (guitare), Seaborn Westbrook (fender basse), Bernard Purdie (batterie), Billy Bivins (vibraphone, percussions), Norberto Appellaniz (bongos), Joe Armstrong (congas)

Prestige

Norman Mapp - Jazz Ain’t Nothin’ But Soul (Norman Mapp)

Album Jazz Ain't Nothin' But Soul

Norman Mapp (voix), Clark Terry (trompette), Seldon Powell (saxophone ténor), Tommy Flanagan (piano), George Duvivier (basse), Dave Bailey (batterie)

Epic

Dominique Fillon Augmented Trio - Five in my Pocket (Dominique Fillon)

Album Awaiting Ship

Dominique Fillon (piano), Alex Boneham (contrebasse), Dan Schnelle (batterie), Sylvain Gontard (trompette)

Klarthe

Ahmed Abdul-Malik - Never On Sunday (Manos Hatzidakis)

Album Spellbound

Ahmed Abdul-Malik (basse), Ray Nance (cornet, violon), Seldon Powell (saxophone ténor, flûte), Paul Neves (piano), Hamza Aldeen (oud), Walter Perkins (batterie)

Label Statut

Jean Baptiste Ferré - Liken (Jean-Baptiste Ferré)

Album Mambas

Jean-Baptiste Ferré (rhodes), Michel Benita (contrebasse), Aymerick Kroll (percussions), Amar Chaoui (percussions), Jean-Pierre Smadja (oud)

Super Sound

Minino Garay y los tambores del sur - Taquirari (Mezzadri, Garay)

Album Asado

Kevin Johansen (voix), Minino Garay (voix, batterie), Alvaro Torres (piano), Diego Bravo (bassen bambo leguero), Zurdo Castagno (guitare, choeurs), Martin Rodriguez (choeurs), Esteban Gutierrez (cajon), Eddy Tomassi (cajon, bambo leguero, choeurs), Slivia Aramayo (choeurs), Manuel Torres Aramayo (voix d'el chiquitito), Mutty Torezani (choeurs)

Zingana

Eddie Harris - Little Bit (Eddie Harris)

Album Silver Cycles

Eddie Harris (saxophone ténor, varitone, effets), Ernie Royal (trompette), Snooky Young (trompette), Phil Bodner (saxophone ténor), Seldon Powell (saxophone ténor), Haywood Valdez (saxophone baryton), Joe Zawinul (piano), Richard Davis (basse), Monk Montgomery (basse électrique), Billy Hart (batterie)

Atlantic

Johnny “Hammond” Smith - Open House (Johhny Hammond)

Album Open House !

Thad Jones (trompette), Seldon Powell (saxophone ténor), Johnny Hammond Smith (orgue), Eddie McFadden (guitare), Bob Cranshaw (basse), Leo Stevens (batterie), Ray Barretto (congas)

Riverside

Bettye Lavette - Blues For The Weepers (L. Magid, M. Rich)

Album Blackbirds

Bettye LaVette (voix), Smokey Hormel (guitare), Leon Pendarvis (claviers), Tom Barney (basse), Steve Jordan (batterie)

Verve

Karate Boogaloo - Footsteps in the Dark

Album KB's Mixtape No​.​1

Karate Boogaloo