My babe : Youn Sun Nah, Sylvain Luc, Nina Simone, Little Walter

Notre amour, il ne supporte pas de mentir, notre amour, il ne nous procure que du plaisir. Et si on lui passait de la musique, à notre amour

Programmation musicale

Little Walter - My Babe

Single de 1955

Checker

Donald Byrd - My Babe

Album Up With Donald Byrd

1965, Verve

Freddie Hubbard - Jodo

Album Blue Spirits

1967, Blue Note

Initiative H - Bird’s Lament live

Album Initiative H X Moondog (Sax Pax for a Sax Remix)

2019, Neuklang

Youn Sun Nah - You Can’t Hurry Love

Album Immersion

2019, Arts Music

Bireli Lagrène, Sylvain Luc - Isn’t She Lovely

Album Duet

2000, Dreyfus

Charles Kynard - Sweetheart

Album Afro-disiac

1970, Prestige

Nina Simone - Blues for Mama

Album Sings the Blues

1967, RCA

Ashley Henry - Cranes (In the Sky)

Album Beautiful Vinyl Hunter

2019, Sony

Resolution 88 - Runout Groove

Album Revolutions

2019, Légère Recordings