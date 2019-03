Mexico Rodéo : June Christy, ¿Que vola?, Gato Barbieri, Eric Legnini and more

June Christy, Horace Silver, Gato Barbieri, Dave Brubeck... tous ont pris un billet d'avion pour le Mexique ce soir. Dans leur sillage, à la découverte de l'Amérique Latine, ils embarquent David Helbock, ¿Que vola? ... et toute l'équipe de Banzzaï !

Programmation musicale

June Christy, Stan Kenton Orchestra - Tampico

Album From Coast to Coast

Jazz Unlimited

Horace Silver - Mexican Hip Dance

Album The Jody Grind

Blue Note

Dave Brubeck Quartet - Cielito Lindo

Album Live at the Kurhaus 1967 - The Lost Recordings

Fondamenta

Louis Armstrong - La Cucaracha

Album Louis Armstrong - Vol 1. "1935"

Ambassador

Gato Barbieri - Viva Emiliano Zapata

Album Chapter Three - Viva Emiliano Zapata

Impulse !

Tino Contreras Y Su Grupo - Caravana

Album Jazz Tropical

Musart

¿Que vola? - Calle Luz

Album ¿Que vola?

No Format

Eric Legnini, Michelle Willis - The Parkway

Album Waxx Up

Anteprima

David Helbock’s Random Control - Bolivia

Album Tour d’Horizon - From Brubeck to Zawinul

ACT

Hamiet Bluiett - Oasis

Album You Need This : An Introduction to Black Saint and Soul Note (1975-1985)

BBE

24 Carat Black - Mother’s Day

Album Ghetto : Misfortune's Wealth

Stax