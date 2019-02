Me, Myself and I : Sarah Webster Fabio, Das Kapital, Enrico Pieranunzi, Ornette Coleman and more

Ce soir, nous verrons triples. Trois Billie Holiday, qui chantent "Me Myself and I", trois fois plus de rêveries, trois fois plus de couleurs... Un, deux, trois, nous voilà !

Programmation musicale

Billie Holiday, Lester Young - Me, Myself and I - Take 2

Album A Musical Romance

Columbia

Clifford Jordan - Prints

Album A Story Tale

Jazzland

Sarah Webster Fabio - Sweet Songs

Compilation Soul Of A Nation

Soul Jazz

John Coltrane - Untitled Original 11386 - Take 1

Album Both Directions at Once : The Lost Album

Verve

Das Kapital - Marche pour la cérémonie des Turcs

Album Vive la France

Label Bleu

Mal Waldron - Gymnopedie #2

Album Breaking New Ground

Baybridge

Enrico Pieranunzi, Simona Severini - Rêverie

Album Monsieur Claude

Bonsaï

Eugene McDaniels - Unspoken Dreams of Light

Album Outlaw

Atlantic

Ornette Coleman, Prime Time - Bourgeois Boogie

Album Virgin Beauty

Portrait