Marché noir : Juanita Hall, Ben Webster, Emile Parisien, Aziz Sahmaoui, Weather Report and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Au marché noir, on trouve des chapeaux de cowboys, des violons, des lampions, et mêmes des vieux wagons...

Programmation musicale

Juanita Hall - You’ve Been a Good Old Wagon (Bessie Smith, Stuart Balcom)

Juanita Hall (voix), Claude Hopkins (piano, arrangements), Coleman Hawkins (saxophone ténor), Buster Bailey (clarinette), Doc Cheatham (trompette), George Duvivier (contrebasse), Jimmy Crawford (batterie)

Album Juanita Hall Sings the Blues

Tuxedo Music

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Cowboys and Frenchmen - Bluer Than You Think (Ethan Helm)

Ethan Helm (saxophone soprano), Owen Broder (saxophone alto), Chris Ziemba (piano), Ethan O'Reilly (contrebasse), Matt Honor (batterie)

Album Bluer Than You Think

Outside Music

Weather Report - Black Market (Joe Zawinul)

Wayne Shorter (saxophone, lyricon), Joe Zawinul (claviers, synthétiseurs), Alphonso Johnson (basse), Narada Michael Walden (batterie), Don Alias (percussions)

Album Black Market

Columbia

Cannonball Adderley - Fiddler on the Roof (Jerry Bock, Sheldon Hamick)

Cannonball Adderley (saxophone alto), Nat Adderley (cornet), Joe Zawinul (piano), Herbie Lewis (contrebasse), Roy McCurdy (batterie)

Album Money in the Pocket

Capitol

Ben Webster, Joe Zawinul - Trav’lin Light (Johnny Mercer, Jimmy Mundy, Trummy Young)

Ben Webster (saxophone ténor), Joe Zawinul (piano), Richard Davis (contrebasse), Philly Joe Jones (batterie)

Album Soulmates

Riverside

Emile Parisien, Vincent Peirani - Song of Medina (Casbah) (Sidney Bechet)

Emile Parisien (saxophone soprano), Vincent Peirani (accordéon)

Album Belle Epoque

ACT

Aziz Sahmaoui, University of Gnawa - Hada Ma Jari (Aziz Sahmaoui)

Aziz Sahmaoui (voix, mandole, n'goni), University of Gnawa : Alioune Wad (basse, voix), Hervé Samb (guitare, voix), Adhil Mirghani (percussions, voix), Cheikh Diallo (Thodes, kora, voix)

Album Mazal

World Village

Ulf Wakenius, Eric Wakenius - Birdland (Joe Zawinul)

Ulf Wakenius (guitare), Eric Wakenius (guitare)

Album Father and Son

ACT