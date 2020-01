MADE IN 2019: Terre : Leyla McCalla, Eric Legnini, Christian Scott, Das Kapital and more

Ce sont les premiers jours de la nouvelle année! Pour accueillir 2020 dans les meilleures des conditions, nous allons faire chanter toutes les jolies notes qui ont été fabriquées en 2019, en voyageant dans nos cinq éléments. Pour se souvenir, plus que jamais, qu'en 2019, les jazzmen ont créé de la beauté.

Ce soir, la terre !

Programmation musicale

, © Jazz Village / Pias

Leyla McCalla – Lakou Mizik

The Capitalist Blues : Settle Down

Leyla McCalla, chant

Jonas Attis, chant

James Carrier, cowbell

Beniste Belony, grosse caisse

Peterson Joseph, batterie

Jazz Village / Pias

, © Anteprima Productiosn / Bendo Music

Eric Legnini

Six Strings Under : Boda Boda

Eric Legnini, piano

Hugo Lippi, guitare

Rocky Gresset, guitare

Thomas Bramerie, contrebasse

Anteprima Productiosn / Bendo Music

, © International Anthem

Damon Locks

The Colors That You Bring : The Colors That You Bring

Eric McCarter, chant

Tramaine Parker, chant

Lauren Robinson, chant

Damon Locks, chant

Angel Bat Dawid, clarinette

Dana Hall, batterie

Arif Smith, percussions

Damon Locks Black Monument Ensemble

International Anthem

, © Spiritmuse Records ‎

Kahil El'Zabar

Be Known : Ancient / Future / Music : N2 Deep (for Randy Weston, Jerry Gonzalez, Cecil Taylor)

Kahil El'Zabar, chant et percussions

Corey Wilkes, trompette

Ian Maksin, violoncelle

Alex Harding, saxophone baryton

Spiritmuse Records ‎

, © Komos

Randy Weston

Timbuktu : Ganawa (Blue Moses) Rhodes version

Yizih Yode, saxophone ténor

Majid Bekkas, guembri

Cheick Tidiane Seck, Fender Rhodes

Mohamed Hafsi, contrebasse

Adama Dembele, percussions

Marque Gilmore, batterie

Komos

, © Ropeadope

Christian Scott Atunde Adjuah

Ancestral Recall : The Shared Stories of Rivals (Keita) (feat. Saul Williams)

Christian Scott Atunde Adjuah, trompette

Saul Williams, chant

Weedie Braimah, chant et percussions

Corey Fonville, batterie

Ropeadope

, © Laborie Jazz

Baa Box

Warm Canto : Nuit pygmée

Baa Box

Leïla Martial, chant

Pierre Tereygeol, guitare

Eric Perez, batterie

Laborie Jazz

, © Label Bleu

Jean Baptiste Lully arr Das Kapital

Vive la France : Marche pour la cérémonie des Turcs

Daniel Erdmann, saxophone soprano

Hasse Poulsen, guitare

Edward Perraud, batterie

Label Bleu

, © RR Gems Records

Devin Brahja Waldman

Brahja : Keepers

Margaret Morrisk, chant

Devin Brahja Waldman, saxophone, piano, synthétiseur, batterie

Isis Giraldo, piano, synthesizer, chant

Damon Shadrach Hankoff, chant, piano

Martin Heslop contrebasse

Daniel Gélinas, batterie

Luke Stewart, basse

RR Gems Records

, © Musique sauvage

Traditionnel arr Sarah Lenka – Fabien Mornet

Women's Legacy : Ain't Gonna Left Nobobody Turn Me Around

Sarah Lenka, chant

Fabien Mornet, guitare

Taofik Farah, guitare

Cong Minh Pham , claviers

Manuel Marches, contrebasse

Raphael Chassin, batterie

Miqueu Montanaro, percussion

Musique Sauvage