La playlist jazz de Nathalie Piolé : Made in 2018 - Eau chaude

C'est la dernière semaine de l'année! Pour accueillir 2019 dans les meilleures des conditions, nous allons faire chanter toutes les jolies notes qui ont été fabriquées en 2018, en voyageant dans nos cinq éléments. Pour se souvenir, plus que jamais, qu'en 2018, les jazzmen ont créé de la beauté.

Ce soir, l'eau chaude. Celle des mers des Caraïbes où décidément les musiciens ont plaisir à se tremper, celle des océans traversés et des continents reliés, celle qui chaloupe les rythmes et cadence les corps, de l'Océan Indien à la Méditerranée, dans laquelle on s'est baigné toute l'année.

Programmation musicale

Hugh Coltman - Civvy Street

Album Who’s Happy?

Sony

Jowee Omicil - Mendé Lolo

Album Love Matters!

PIAS

Florian Pellissier Quintet - Coup de foudre à Thessalonique

Album Bijou Voyou Caillou

Heavently Sweetness

Mélissa Laveaux - Nan Fon Bwa

Album Radio Siwèl

No Format

Jean Baptiste Ferré - Liken

Album Mambas

Supersound

Ray Lema - 3ème bureau

Album Transcendance

One Drop

Mario Canonge - Man ja sav

Album Zouk Out

Aztec

Tarek Yamani - Rastprints

Album Peninsular

Edict Records ‎

Sly and Robbie, Nils Petter molvear - Strange Bright Crowd

Album Nordub

Okeh

Samy Thiebault - Calypsotopia

Album Calypsotopia

Gaya

Anthony Joseph - Dig out Your Eye

Album People of the Sun

Heavently Sweetness