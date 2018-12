La playlist jazz de Nathalie Piolé : Made in 2018 - Air

C'est la dernière semaine de l'année! Pour accueillir 2019 dans les meilleures des conditions, nous allons faire chanter toutes les jolies notes qui ont été fabriquées en 2018, en voyageant dans nos cinq éléments. Pour se souvenir, plus que jamais, qu'en 2018, les jazzmen ont créé de la beauté.

Ce soir, l'air. L’air qui circule entre les notes, l’air qui file dans les instruments à vents, l'air devenant espace, entourant les corps des musiciens, l'air dont on a besoin pour s'élever... Non, cette année 2018 n’a pas manqué d’air.

Programmation musicale

Sons Of Kemet - My Queen is Albertina Sisulu

Album Your Queen is a Reptile

Verve

Cassius Lambert - Krig

Album Symmetri

Laborie

Jacques Schwarz-Bart, David Linx - Shabbar Menuka Hi

Album Hazzan Enja Records

Kadhja Bonet - Mother Maybe

Album Childqueen

Fat Possum

Charles Lloyd and the Marvels - Vanished Gardens

Album Vanished Gardens

Blue Note

Edward Perraud - Elevation

Album Espaces

Label Bleu

Vincent Peirani - Night Walker

Album Living Being II (Night Walker)

ACT

Marc Sarrazy, Laurent Rochelle - Funeral Blues

Album Chansons pour l’oreille Gauche

Metiss

Nes - You Made It Hard

Album Ahlam

ACT