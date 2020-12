Lumineux lendemains : Pharoah Sanders, Shabaka Hutchings, Sébastien Jarrousse, Baptiste Trotignon and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Ce soir, on cherche la lumière. Celle des passionnés du label américain Light in the Attic, celle qui illumine notre route vers le sud, celle, spirituelle, qui nous apprend que demain, tout ira bien.

Programmation musicale

Soul Swingers - Brighter Tomorrow (Gardner, Simmons, Brady, T. & E. Wilkins)

Compilation Wheedle’s Groove : Seattle’s Finest in Funk & Soul 1965-79

Earnestine Wilkins (voix), The Soul Swingers Band

Light in the Attic (Single de 1969, Topaz)

Baptiste Trotignon, Thomas de Pourquery - Sugar Man (Sixto Rodriguez)

Album You’ve Changed

Thomas de Pourquery (voix), Baptiste Trotignon (piano)

Sony

Pharoah Sanders - You’ve Got to Have Freedom (Pharoah Sanders)

Album Africa

Pharoah Sanders (saxophone ténor), John Hicks (piano), Curtis Lundy (contrebasse), Idris Muhammed (batterie)

Timeless (réédité en 2020 par Tidal Waves Music)

Bernard “Pretty” Purdie - Lialeh (Bernard “Pretty” Purdie)

Album Lialeh (Original Movie Sound Track)

Sandi Hewitt (voix) Horace Ott (fender rhodes), Ernest Hayes (orgue), Wilbur Bascomb (contrebasse), John Tropea (guitare), Lloyd Davis (guitare), Normand Pride (percussions), Bernard Purdie (batterie), Seldon Powelle (saxophone ténor), Arthur Clarke (saxophone baryton), Charles Sullivan (trompette), Jimmy Owens (trompette), Garnett Brown (trombone)

Bryan

Shabaka Hutchings - Prints Tie (Shabaka Hutchings)

Album : Blue Note Re:imagined

Shabaka Hutchings (clarinette), Dave Okumu (guitare électrique), Tom Herbert (basse), Tom Skinner (batterie)

Blue Note

Bobby Hutcherson, Harold Land - Goin’ down South (Joe Sample)

Album San Francisco

Harold Land (saxophone ténor), Bobby Hutcherson (marimba), Joe Sample (piano), John Williams (basse) Mickey Roker (batterie)

Blue Note

Donnie and Joe Emerson - Baby (Donnie Emerson)

Album Dreamin’ Wild

Donnie Emmerson (voix, synthétiseur, guitare, basse), Eldon Kemmerer (choeurs), Joe Emerson (batterie)

Enterprise (réédité 2012 par Light in the Attic)

Switch Trio - Blue Tempo (René Thomas)

Album In Town

Maxime Fougères (guitare), Fred Nardin (piano), Samuel Hubert (contrebasse)

Jazz Family

Sébastien Jarrousse, Ellinoa - Tribute to Radiohead (Sébastien Jarrousse)

Album New Frequency

Ellinoa (voix), David Heiss (trompette), Matthias Schuller (trombone), Jonas Vogelsang (guitare), Thibault Gomez (claviers), Stefan Rey (basse électrique), Nicolas Fox (batterie), Dongan Poyraz (percussions), Nikitch (électroniques)

A. MA records

The Martini’s - Hung Over (C. Axton, L. Hodges, M. Hodges, J. Keyrs, A. Mitchell)

Album Charles “Packy” Axton, Late Late Party 1965-1967

Packy Axton (saxophone), Lee Baker (guitare), Mabon « Teenie » Hodges (guitare), Archie « Hubbie’ Turner (claviers), Carl Cunningham (batterie)

Light in the Attic