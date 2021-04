Lumières éteintes : Buika, Belmondo Quintet, Miles Davis, Toufic Farroukh and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

"Baby, your light is out'" chantent Young Holt Unlimited. Le problème avec l'absence de lumière, c'est que l'amour ne rayonne plus. Heureusement que les notes savent briller dans le noir...

Programmation musicale

Young-Holt Unlimited -Baby Your Light Is Out (Hysear Don Walker, Eldee Young, Isaac Red Holt)

Eldee Young (basse, voix), Isaac Holt (percussions)

Album The Beat Goes On

Brunswick

Roland Kirk -Fly By Night (Roland Kirk)

Roland Kirk (saxophone ténor), Dick Griffith (trombone), Ron Burton (piano), Steve Novosel (contrebasse), Jimmy Hopps (batterie)

Album The Inflated Tear

Atlantic

Belmondo Quintet -Wayne’s Words (sur le nom de W.A.Y.N.E. S.H.O.R.T.E.R.) (Lionel Belmondo)

Stéphane Belmondo (trompette), Lionel Belmondo (saxophone ténor), Eric Legnini (piano), Sylvain Romano (contrebasse), Tony Rabeson (batterie)

Album Brotherhood

B Flat Recordings

Woody Shaw -The Green Street Caper (Woody Shaw)

Woody Shaw (trompette), Steve Turre (trombone), Mulgrew Miller (piano), Stafford James (contrebasse), Tony Reedus (batterie)

Album United

Columbia

Rogér Fakhr -Had to Come Back Wet (Rogér Fakhr)

Rogér Fakhr (guitare, voix)

Album Fine Anyway / Had to Come Back Wet

Habibi Funk

Toufic Farroukh -Villes invisibles (Toufic Farroukh)

Toufic Farroukh (saxophone), Ahmad Al Khatib (oud), Didier Ithursarry (accordéon), Frédéric Favarel (guitare), Leandro Aconcha (piano), Marc Buronfosse (contrebasse), Luc Isenmann (batterie), Bachar Khalifé (percussions)

Album Villes invisibles

FT & Hot8 Music

Pedro Iturralde Quintet -Cancion del Fuego Fatuo (Manuel De Falla Matheu)

Pedro Itturalde Quintet : Pedro Iturralde (saxophone), Dino Piana (trombone), Paul Grassi (piano), Eric Peter (basse), Peer Wyboris (batterie), Paco De Lucia (guitare)

Compilation Gilles Peterson - Magic Peterson Sunshine Jazz

MPS

Miles Davis -Will O’ the Wisp (Manuel De Falla)

Miles Davis (trompette), Ernie Royal (trompette), Bernie Glow (trompette), Johnny Coles (trompette), Louis Mucci (trompette), Dick Hixon (trombone), Frank Rehak (trombone), Jimmy Buffington (cor), Joe Singer (cor), Tony Miranda (cor), Bill Barber (tuba), Al Block (flûte), Harold Fekdlan (flûte), Danny Bank (clarinette basse), Romeo Penque (hautbois), Jack Knitzer (basson), Janet Putnam (harpe), Paul Chambers (contrebasse), Jimmy Cobb (batterie), Elvin Jones (percussions), José Manguel (percussions), Gil Evans (direction, arrangements)

Album Sketches of Spain

Columbia

Buika, Chucho Valdés -Se Me Hizo Fácil (Agustín Lara)

Concha Buika (voix), Chucho Valdés (piano), Lázaro Rivero Alarcón (contrebasse), Juan Carlos Rojas Catro (batterie), Yaroldy Abreu Robles (percussions)

Album El Último Trago

Warner

Lester Young & Teddy Wilson Quartet -Love Me Or Leave Me (Walter Donaldson, Gus Khan)

Lester Young (saxophone ténor), Teddy Wilson (piano), Gene Ramey (contrebasse), Jo Jones (batterie)

Album Pres & Teddy

Verve

Eric Legnini -Breakfast At Dawn (Eric Legnini)

Eric Legnini (piano), Rocky Gresset (guitare), Hugo Lippi (guitare), Thomas Bramerie (contrebasse)

Album Six Strings Under Anteprima