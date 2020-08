Let Up : Abbey Lincoln, Vincent Courtois, Max Roach, Idris Ackamoor and more

Idris Ackamoor & The Pyramids

When Will I See You Again ?

Idris Ackamoor. : compositeur, Idris Ackamoor (saxophones, voix, keytar), Dr. Margaux Simmons (flûtes, voix), Sandra Poindexter (violon, voix), Bobby Cobb (guitare, effets, voix, mbira), Ruben Ramon Ramos (basse électrique), Giole Pagliaccia (batterie), Jack Yglesias (percussions)