Les sauvages : Fontella Bass, Flash Pig, Get The Blessing, Benny Goodman and more

Louis Jordan & His Tympany Five « Some Other Stuff 1945-1951» No Sale Louis Jordan & His Tympany Five, Louis Jordan (voix, Saxophone Alto), James Wright (saxophone Ténor), Aaron Izenhall (trompette), Carl Hogan (guitare électrique), Wild Bill Davis (piano), Po Simpkins (basse), Christopher Columbus"" Joe Morris"" (batterie) LABEL : MCA ANNÉE : 1977