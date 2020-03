Les petites prières : Helen Merrill, Joce Mienniel, Tom Waits, Louis Armstrong, Omar Sosa and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Joignons nos mains et adressons nos prières aux anges. Chuchotons-leur nos envies d'eaux transparentes, nos aspirations blues, faisons-leur des vœux de silence... qui sait, nous serons peut être exaucés !

[première diffusion le 24 mai 2018]

Programmation musicale

Helen Merrill - Dearly Beloved

Album BD Music Presents Helen Merrill

BD Musi

Booker Little and his Quintet ft Max Roach - Quiet Please

Album Out Front

Candid

Woody Herman, His Thundering Herd - I Say a little prayer

Album Light My Fire

Cadet

Mel Tormé - Raindrops Keep Fallin’ On My Head

Album Raindrops Keep Fallin' on My Head

Capitol

Gene Harris and the Three Sounds - Book of Slim

Album Elegant Soul

Blue Note

Brian Blade Fellowship - Crooked Creek

Album Perceptual

Blue Note

Joce Mienniel - Le son des villes - III. Asylum

Album Tilt

Drugstore Malone

Ensemble Art Sonic - C’était bien… au petit bal perdu

Album Le Bal Perdu

Drugstore Malone

Tom Waits - Talking at the Same Time

Album Bad As Me

ANTI

Marc Ribot y Los Cubanos Postizos - Aqui Como Alla

Album The Prosthetic Cubans

Atlantic

Omar Sosa, Seckou Keita - Dary

Album Transparent Water

World Village

Louis Armstrong - Kiss of Fire (El Choclo)

Album BD Music Presents Louis Armstrong

BD Music