Les gens du Sud : Mongo Santamaria, Itamar Borochov, Joe Chambers, Paar Linien and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

De la Nouvelle Orléans au Brésil, d'Israël à Cuba... Ce soir, les Suds chantent.

Programmation musicale

Cha Wa - My People

Joseph Boudreaux Jr. (voix, tambourin, choeurs), J'wan Boudreaux (voix, tambourin, choeurs), Ari Teitel (guitare, choeurs, basse, percussions), Joseph Maize Jr. (trombone, choeurs), Aurélien Barnes (trompette, choeurs, percussions), Andriu Yanovski (claviers, choeurs, percussions), Isaac Eady (basse), Joe Gelini (batterie, percussions, choeurs)Weedie Braimah (congas, djembé), TJ Norris (trombone, choeurs), Dan Oestreicher (saxophone)

Album My People

Single Lock Records

Allen Toussaint - Tipitina and Me (Allen Toussaint)

Allen Toussaint (piano)

Album Our New Orleans

Nonesuch

Merry Clayton - Southern Man (Neil Young, Jerry Peters (arrangements))

Merry Clayton (voix), Billy Preston (claviers), Joe Sample (claviers), Jerry Peters (claviers, choeurs), Carole King (claviers), Clarence McDonald (claviers), David T. Walker (guitare), Wilton Felder (basse électrique), Gary Coleman (percussions) Bobbye Porter (percussions), Sanfra Crouch (percussions), Paul Humphrey (batterie), Abigail Haness (choeurs), Patrice Holloway (choeurs)

Album Merry Clayton

Ode Records

The Meters - People Say (Ziggy Modeliste, Art Neville, Leo Nocentelli, George Porter Jr.)

George Porter Jr. (basse, choeurs), Leo Nocentelli (guitare, choeurs), Arthur Neville (claviers, voix), Joseph Modeliste (batterie, voix)

Album Rejuvenation

Sundazed

Mongo Santamaria - Green Onions (Steve Cropper, Booker T. Jones, Lewie Steinberg, Al Jackson Jr.)

Luis Gasca (trompette), Sonny Fortune (saxophone alto), Hubert Laws (saxophone), Mauricio Smith (saxophone), Rodgers Grant (orgue), Victo Venegas (basse), Bernard "Pretty" Purdie (batterie), Mongo Santamaria (congas), Stephen Berrios (timbales)

Album Soul Bag

Columbia

Oran Etkin, Benjamim Taubkin Quartet - Pro Carnaval Voltar (Oran Etkin)

Oran Etkin (clarinette basse), Benjamin Taubkin (piano), Jão Taubkin (contrebasse), Kabé Pinheiro (batterie)

Single de 2021

Canto de Luz

Joe Chambers - Samba de Maracatu (Joe Chambers)

Joe Chambers (vibraphone, batterie, percussions), Brad Merritt (piano), Stev Haines (contrebasse)

Album Samba de Maracatu

Blue Note

M’Boom - Circles (Joe Chambers)

Joe Chambers (marimba, vibraphone), Roy Brooks (steel drum), Warren SMith (percussions), Ray Mantilla (percussions latines), Kenyatte Abdur-Rahman (percussions), Fred King (tympani), Freddie Waits (gongs, tom basse), Eli Fountain (cowbell)

Album Collage

Soul Note

João Selva - Navegar (Jonathan Da Silva, Bruno Hovart)

João Selva (voix, guitare, precussions), Bruno Patchworks (basse, guitare, batterie, claviers, accordéon, percussions, choeurs), Alejandra Charry (choeurs), Boris Pokora (flûte)

Album Navegar

Underdog

Paar Linien - La danse de Tristan (Nicolas Stephan)

Nicolas Stephan (saxophone alto), Basile Naudet (saxophone alto), Louis Frere (basse électrique), Augustin Bette (batterie)

Album Paar Linien

Modulor / Discobole

Itamar Borochov - Tangerines (Itamar Borochov)

Itamar Borochov (trompette), Michael King (piano)

Album Boomerang

Laborie

Blue Mitchell - Boomerang (Clark Terry)

Blue Mitchell (trompette), Benny Golson (saxophone ténor), Wynton Kelly (piano),, Sam Jones (contrebasse), Art Blakey (batterie)

Album Out of the Blue

Riverside