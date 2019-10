Les cool voices : Rita Reys, Sylvain Rifflet, Charlie Parker Quartet, Rob Agerbeek Trio

Ce soir, dans Banzzaï, il y a les murmures de Sylvain Rifflet, les ombres noires de Charlie Parker et Earl Coleman, les baisers de Rob Agerbeek, les tourments de Strauss façon Festen, et il y a aussi Rita Reys et sa "cool voice". C'est le titre de son album, et c'est tout ce dont on a besoin: des cool voices, qui nous guident, et nous racontent que tout va mieux avec de la musique.

Programmation musicale

Rita Reys - I Cried For You

Album The Cool Voice of Rita Reys

1956, Columbia

New Cool Collective - Brothers

Single de 2019

Dox Records

Deodato - September 13

Album Prelude

1973, CTI

Festen - Also Sprach Zarathustra From “2001: A Space Odyssey”

Album Inside Stanley Kubrick

2018, Laborie

Sylvain Rifflet - Le murmure

Album Troubadours

2019, Magriff

Earl Coleman, Charlie Parker Quartet - Dark Shadows

Rec le 19/02/1947

Rob Agerbeek Trio - Besame Mucho

Album The Very Thought of You

2005, Venus

Gene Ammons - Jug Eyes

Album The Black Cat!

1971, Prestige

John Lee, Gerry Brown - Infinite Jones

Album Infinite Jones

1974, Keytone

Joe Armon-Jones, Obongjayar - Self: Love

Album Turn to Clear View

2019, Brownswood