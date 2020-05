Les Cool Cats : Gil Scott-Heron, Laurent Bardainne, Herbie Nichols, OZMA, Ray Lema and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Ce soir, dans Banzzaï, on commence par une histoire d'amitié. L'histoire de trois "cool cats" qui s'amusent bien ensemble... jusqu'à ce que trois poulettes brisent leurs trois coeurs, en choeur. Vous jouiez ? Et bien, miaulez, maintenant !

Programmation musicale

The Coasters -Three Cool Cats

Single de 1959

ATCO

King Curtis, Oliver Nelson, Jimmy Forrest - Anacruses

Album Soul Battle

Prestige

Laurent Bardainne, Tigre d’Eau Douce - Kinshasa

Album Love is Everywhere

Heavently Sweetness

Ray Lema, Tyour Gnaoua - Manandabo

Album Safi

Buda Music

Masaa - Farascha

Album Irade

Traumton Records

Herbie Nichols - 2300 Skiddoo

Album The Prophetic Herbie Nichols Vol. 2

Blue Note

Tribe - Wide and Blue

Compilation Hometown : Detroit Sessions

Strut

Gil Scott Heron, Brian Jackson - We Almost Lost Detroit

Album Bridges

Arista

OZMA - Dust City (Beijing)

Album Hyperlapse

Cristal

Dinosaur - To The Earth

Album To the Earth

Edition Records