The Lady with the Fan : Cab Calloway, Fabrice Martinez, Duke Ellington, Jaimie Branch and more

La playlist jazz de Nathalie Piolé.

Cette femme qui danse, elle fait craquer tout le monde. A commencer par Cab Calloway, son premier fan...

Programmation musicale

Cab Calloway -The Lady with the Fan (Cab Calloway, Jeanne Burns, Al Brackman, Eddie Barefield (arrangements))

Cab Calloway & His Orchestra, Cab Calloway (voix, direction), Lammar Wright Sr. (trompette), Edwin Swayze (trompette), Doc Cheatham (trompette), DePriest Wheeler (trombone), Harry White (trombone), Eddie Barafield (saxophone), Arville Harris (saxophone), Andrew Brown (saxophone), Walter "Foots" Thomas (saxophone), Bennie Payne (piano), Morris White (guitare), Al Morgan (contrebasse), Leroy Maxey (batterie)

Compilation BD Music and Cabu Presents Cab Calloway

BD Music

Doc Cheatham - What Can I Say After I Say I'm Sorry (Walter Donaldson, Abe Lyman)

Doc Cheatham (trompette, voix), Gene "Mighty Flea" Conners (trombone), Ted Buckner (saxophone alto), Sammy Price (piano), Carl Pruitt (contrebasse), J.C. Heard (batterie)

Album Hey Doc

Black and Blue

Theo Croker -This Could Be (For The Travelling Soul) (Theo Croker, Kassa Overall (arrangements))

Theo Croker (trompette, synthétiseur, harmonium, cloches, pecussions), Kassa Overall (batterie, percussions), Eric Wheeler (basse), Michael King (Fender Rhodes), Irwin Hall (saxophone alto), Ben Eunson (guitare électrique)

Album Escape Velocity

Okeh

Kaidi & NK-OK - Nao Tem Nada Nao

Album The Sounds of Afrotronica

Blue Adventure

Jaimie Branch - nuevo roquero estéreo (Jaimie Branch)

Jaimie Branch (trompette, synthétiseurs), Lester St.-Louis (violoncelle, percussions), Jason Ajemian (contrebasse), Chad Taylor (batterie), Dan Bitney (percussionc, synthétiseur), Scott McNiece (oeuf)

Album Fly or Die II : Bird Dogs of Paradise

International Anthem

Duke Ellington - Brasilliance (Duke Ellington)

Duke Ellington (piano), Cat Anderson (trompette), Willie Cook (trompette), Mercer Ellington (trompette), Cottie Williams (trompette), Lawrence Brown (trombone), Buster Cooper (trombone), Chuck Connors (saxophone ténor, trombone basse), Johnny Hodges (saxophone alto), RUssell Procope (saxophone alto), Paul Gonsalves (saxophone ténor), Harold Ashby (saxophone ténor, clarinette), Harry Carney (saxophone baryton), Jeff Castelman (contrebasse), Rufus Jones (batterie)

Album Latin American Suite

Fantasy

Fabrice Martinez, Vincent Peirani, Collectif La Boutique - L’intelligence (Jean-Rémy Guédon)

Fabrice Martinez (trompette, bugle), Vinent Arnoult (hautbois, cor anglais), Emmanuelle Brunat (clarinette basse), Clément Duthoit (saxophones), Nicolas Fargeix (clarinette), Anaïs Reyes (basson), Yves Rousseau (contrebasse), David Pouradier Duteil (batterie), Vincent Peirani (accordéon)

Album Twins

Collectif la boutique

Booker Little - Life’s a Little Blue (Booker Little)

Booker Little (trompette), Wynton Kelly (piano), Scott LaFaro (contrebasse), Roy Haynes (batterie)

Album Booker Little

Time Records

Antibalas - Gabes New Joint (Gabriel Roth, Jordan McLean, Martin Perna)

Jordan McLean (trompette solo), Anda Szilagyi (trompette), Aaron Johson (trombone), Todd Simon (trompette), Stuart Bogie (saxophone alto), Michael Herbst (saxophone ténor), Martin Perna (saxophone baryton), Luke O'Malley (guitare), Gabriel Roth (guitare), Victor Axelrod (claviers), Del Sribling (basse), Ernesto ABreau (conga), Duke Amaye (percussions), Phil Ballman (batterie), Giancarlo Luiggi (shekere)

Album Talkatif

Ninja Tune

Doc Cheatham, Nicholas Payton - Save It Pretty Mama (Don Redman, Joe Davis, Paul Denniker)

Doc Cheatham (trompette, voix), Nicholas Payton (trompette), Jack Maheu (clarinette), Les Muscutt (guitare), Butch Thompson (piano), Bill Huntington (contrebasse), Ernie Elly (batterie)

Album Doc Cheatham and Nicholas Payton

Verve

Alex Riel, Benjamin Koppel, Jon Balke, Hans Ulrik, Pale Danielsson - The Great Open

Benjamin Koppel (saxophone), Hans Ulrik (saxophone), Jon Blake (piano), Palle Danielson (contrebasse), Alex Riel (batterie)

Album The Adventures Of A Polar Expedition

Cowbell