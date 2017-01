La programmation jazz de Nathalie Piolé : Solomon Burke, suivez les voix

Pire, on les suit, ces voix. Elles se nichent dans les notes de Solomon Burke, nous emmènent ensuite au bout de la trompette de Donald Byrd, et deviennent rugissantes avec le SoulJazz Orchestra. Des voix libres, qui tracent notre voie !

Programmation musicale

Solomon Burke - None of Us are Free

Album Don’t give up on me

FAT POSSUM RECORDS v

Eric Bibb (ft JJMilteau & BB of Alabama) - I Heard the angels singin’

Album Blues People

Dixiefrog DFGCD 8768

Donald Byrd - Cristo Redentor

Album A New Perspective

Blue Note 4 124

The Souljazz Orchestra - Freedom No Go Die

Album Freedom No Go Die

FUNK MANCHU RECORDS FMR 0002

Charles Mingus - Freedom

Album Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus

Impulse ! IMP 11702

Lee Konitz - Five, Four And Three

Album StereoKonitz

RCA 74321 59146 2

Sheila Jordan - Baltimore Oriole

Album Portrait of Sheila Jordan

Blue Note 7890022

Henri Texier (ft bob Brookmeyer) - Respect

Album Respect

Label Bleu LBLC 6612

Nina Simone - Baltimore

Album Baltimore

CTI 5127912

Ramon Morris - Sweet Sister Funk

Album Sweet Sister Funk

Groove Merchant