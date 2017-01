La programmation jazz de Nathalie Piolé : Serge Gainsbourg, un café cubain

Il sent bon l'Amérique latine et pourrait même nous faire rouler les hanches. N'attendons pas, et buvons-le illico. Un café, ça se déguste chaud...

Programmation musicale

Serge Gainsbourg - Couleur Café

Album De Gainsbourg a Gainsbarre : Vol 3 : 1963-1964

Philips 838389-2

•

Art Blakey and The Jazz Messengers - Cubano Chant

Album Drum Suite

Columbia COL 520238 2

•

Roberto Fonseca (and Eliades Ochoa) - Tumbao de la Unidad

Album Abuc

Impulse !

•

Charlie Haden and Gonzalo Rubalcaba - En la Orilla del mundo

Album Tokyo Adagio

Impulse ! 0602547299260

•

Daymé Arocena - Gods of Yoruba

Album One Takes

BROWNSWOOD RECORDINGS.COM BW0000151CD

•

Hubert Laws - Yoruba

Album Wild Flower

RHINO RECORDS-RHINO ATLANTIC

•

Ed Motta - Overblown Overweight

Album Perpetual Gateways

Membran

•

Tim Maia - O Caminho Do Bem

Album _*Tim Maia Racional, Vol 2

*_Seroma ‎0003

•

Aloe Blacc - Soldier In the City

Album Lift Your Spirit

ALOE BLACC 0602537589517