La programmation jazz de Nathalie Piolé : Scrapper Blackwell - Gueule de bois !

Bienvenue 2017 ! Comment avez-vous fêté votre nouvelle année ? Nous sommes prêts à parier que certains ont du mal à se remettre de la soirée. Une solution contre la gueule de bois ? Continuer la fête... en musique ! Banzzaï 2017 !

Programmation musicale

Scrapper Blackwell - Bad Liquor Blues

Compilation Short Cut To The Grave (Gin, Justice, Jail and Judgement 1924-1942)

JSP

Freddie Hubbard - One Mint Julep

Album Open Sesame

Blue Note

Amos Milburn - One Scotch, One Bourbon, One Beer

Compilation Best of rhythm and blues/ Hits 1952-1953

EPM Musique

Lee Morgan - Latin Hangover

Album Lee Morgan sextet

Blue Note

Stan Kenton - Tequila

Album Rarities

Capitol

Robert Glasper - Lil Tipsy

Album Mood

Fresh Sound New Talent

Lauren Desberg, Gretchen Parlato - You Go To My Head

Album Tony Minvielle Presents : Into Something, Vol 1

The Sound Of Everything UK

McCoy Tyner - Days of Wine And Roses

Album Nights of Balads and Blues

Impulse

Julien Lourau and Bojan Z - Fuzzlija

Album Duo2Birds1Stone Productions

Jimmy Witherspoon - When I Been Drinkin’

Album Singin’ the Blues

World Pacific Records