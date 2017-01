La programmation jazz de Nathalie Piolé : Roosevelt Sykes à Calcutta

On a du mal à en croire nos oreilles, mais il semblerait que ce soir, Roosevelt Sykes nous ait projeté en Inde. Là bas, la végétation est luxuriante. Les fakirs font léviter les notes. Et les musiciens, parfois, ils portent des turbans...

Programmation musicale

Roosevelt Sykes - Calcutta

Album The Return of Roosevelt Sykes

Prestige OBCCD -546-2

•

Gato Barbieri - India

Album Chapter One : Latin America

Impulse ! AS-9248

•

Leila Martial - Oh Papa

Album Baabel

Laborie Jazz 112484

•

Erik Truffaz (ft Ed Harcourt) - Snake Charmer Man

Album Arkhangelsk

Blue Note 3881102

•

Chassol - Odissi, Pt. III (Farewell)

Album Indiamore

Tricatel TRICDFR042

•

Toto la Momposina - Curura

Album Tambolero

Real World CDRWG209

•

Cal Tjader - The Fakir

Album Several Shades of Jade

Verve 314 537 083 -2

•

Dr Lonnie Smith - Move Your Hand

Album Move Your Hand

Blue Note 8312492

•

The Jazzinvaders (ft Dr Lonnie Smith) - Nelson

Album That’s What You Say !

Unique Records UNIQ198-2