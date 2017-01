La programmation jazz de Nathalie Piolé : Otis Redding dans un sac d’ennui

Otis Redding commence par un blues, et pour cause : ce soir, il a des problèmes. Il n'est pas le seul : Jose James, Galt Mc Dermot et Cannonball Adderley se lamentent, eux aussi. Quand on ouvre le sac à malheur, on trouve toujours des notes, parmi les pleurs.

Programmation musicale

Otis Redding - Ole Man Trouble

Album Otis Blue : Otis Redding Sings Soul

Atco

Cannonball Adderley - Sack O Woe - Live At the Lighthouse

Album The Cannonball Adderley Quintet at the Lighthouse

Riverside

Galt MacDermot - Woe Is Me

Compilation Up From The Basement (Unreleased Tracks Vol. 1)

Kilmarnock KIL2000-4

Jose James - Trouble

Album No Beginning No End

Blue Note

Soil and Pimp Sessions - Summer Goddess

EP Summer goddess

VICTOR JAPAN

Laurent David - Master of Puppets

Album M&T@L IK

alter-nativ

Dexter Gordon - I Was Doing All Right

Album Doin’ Allright

Blue Note

Horace Parlan - Congalegre

Album Headin' South

Blue Note

Pablo Schneider - Amor En Llamas

Compilation Venezuela 70

Soul Jazz Records

Harold Lopez-Nussa et Alune Wade - Guajira

Album Havana Paris Dakar

World Village