La programmation jazz de Nathalie Piolé : Oscar Brown JR, jolis poètes

Les notes et les mots sont de bons partenaires. Plein feux ce soir sur les liens qui unissent les poètes et les musiciens dans Banzzaï. On y croisera, au détour de chants signés Leyla, Dhafer, Duke ou Gregory, les figures de Langston Hughes, Jack Kerouac, Amiri Baraka (aka Leroi Jones) et Jayne Cortez. Tout un poème !

Programmation musicale

Oscar Brown Jr - But I was Cool

Compilation Beat Generation

Frémeaux et Associés

•

Jack Kerouac, Al cohn, Zoots Sims - The Last hotel and Some of the Dharma

Compilation Beat Generation

Frémeaux et Associés

•

Tigran Hamasyan - The Poet

Album Shadow Theater

Verve

•

Dhafer Youssef - Fly Shadow Fly

Album Diwan of beauty and odd

Okeh

•

Leyla McCalla - Heart of Gold

Album Vari-Colored Songs

DixieFrog

•

Duke Ellington - Harlem Air Shaft

Album BD Music Presents Duke Ellington

BD Music

•

Gregory Porter - On My Way to Harlem

Album Be Good

Motéma

•

Jayne Cortez and the Firespitters - I See Chano Pozo

Album There it is

Bola Press

•

Bobby Hutcherson - Little B’s Poem

Album Components

Blue Note

•

David Murray, ft Amiri Baraka and Jamaaladen Tacuma - Yes we Can

Album Rendez Vous Suite

Jazz Werkstatt

•

Wild Bill Moore - Rock and Roll

Compilation Beat Generation

Frémeaux et Associés