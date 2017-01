La programmation jazz de Nathalie Piolé : Nat King Cole, Zig Zag

On reste à sa place, on respecte l'ordre des choses, on ne fait pas de bêtises. On ne fume pas au lit, par exemple. En un mot, on file droit. Même si les zig-zag du trompettiste Takuya Kuroda pourraient bien nous tenter...

Programmation musicale

Nat King Cole - Straighten Up and Fly Right

Album Straighten up and fly right 1943-1946

Universal 56114421

Omer Avital - Three Four

Album Abutbul Music

Jazz Village 570114D

Yael Naïm (ft Brad Mehldau) - Coward

Album Older (revisited)

MOUSELEPHANT / LILI LOUISE MUSIQUE

Eddie Higgins Trio - Don’t Smoke In Bed

Album Don’t Smoke In Bed

Venus Record

Gillian Hills - Ma Première Cigarette

Album Twistin'The Rock Vol 9

Barclay 549905-2

Takuya Kuroda (ft Antibalas) - Think Twice

Album Zigzagger

Concord

Theo Croker - This Could be (For the Travelling Soul)

Album Escape Velocity

Okeh 88875107562

Chico Hamilton - Don’t be That Way

Album Juniflip

JOYOUS SHOUT

Marcus Strickland - Celestelude

Album Nihil Novi

Blue Note 00602547788535

Sarah Lenka - Do Your Duty

Album I don’t Dress fine

Jazz and People