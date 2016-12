La programmation jazz de Nathalie Piolé : MADE IN 2016

C'est la dernière émission de l'année ! Alors ce soir, pour aborder 2017 dans les meilleures des conditions, nous allons faire sonner toutes les jolies notes made in 2016... Par ici les notes fraîches... et excellente année à tous !

Programmation musicale

Guillaume Perret - En Good

Album Free

Kakoum

Florian Pellissier Quintet - The Hipster

Album Cap de Bonne Espérance

Heavenly Sweetness

Jaimeo Brown Transcendence - Be So Glad

Album Work Songs

Motema

Shai Maestro Trio - The Stone Skipper

Album The Stone Skipper

Sound Surveyor

Lou Tavano - Afro Blue (Bali Hues)

Album For you

Act Music

Ray Lema and Laurent de Wilde - Fantani

Album Riddles

One Drop

Anthony Joseph - Powerful Peace

Album Caribean Roots

Heavenly Sweetness

Anne Paceo - Toda

Album Circles

Laborie Jazz

The Comet Is Coming - Space Carnival

Album Channel the Spirits

The Leaf Label

IIro Rantala - Taksim by Night

Album How Long is now

Act Music / Vision

Madeleine and Salomon - Les Fleurs

Album A Woman’s Journey

Promise Land